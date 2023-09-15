– Когда мы сказали, что в команду приходит Бабич, и Руслан сможет вернуться в полузащиту, мы увидели на его лице радость. Это логично, он будет больше находиться с мячом. Но не надо забывать, что у каждой позиции есть своя ответственность. Он дал нам очень много в фазе атаки, играя защитника.
Кто для меня Литвинов – больше защитник или полузащитник? Если измерять в процентах, то Руслан на 50% сильный, а на остальные 50% – очень сильный. У него есть все качества, чтобы развиваться и становиться еще сильнее. Чем больше он будет касаться мяча, тем лучше, – приводит слова Абаскаля "СЭ".
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".
Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
Тренер "Спартака" Абаскаль: чем больше Литвинов будет касаться мяча, тем лучше
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о позиции Руслана Литвинова на футбольном поле.
Фото: ФК "Спартак"