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Семин: посмотрим, правильными ли были трансферы. Ни одна из команд РПЛ меня не удивила

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал работу клубов РПЛ на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо"
- Лучше всего в летнее трансферное окно усилилась та команда, которая в конце сезона выиграет чемпионство. Сейчас команды только усилились. В процессе мы посмотрим, хорошими и правильными ли были эти трансферы. Ни одна из команд РПЛ меня не удивила, - цитирует Семина "Чемпионат".

15 сентября в 0:00 по московскому времени в Российской премьер-лиге официально закрылось трансферное окно. Клубы РПЛ суммарно приобрели игроков на 98,3 миллиона евро, при этом продав футболистов на 124 миллиона евро. Общий трансферный баланс лиги составил +25,7 миллиона евро. Самым дорогим трансфером "на вход" стала покупка московским "Динамо" бразильского полузащитника "Гремио" Бителло за 10 миллионов евро.


Семин Российские трансферы
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