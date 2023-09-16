- Мы довольны набранным очком. Безусловно, у нас был тяжелый соперник, очень мастеровитый. Какие-то вещи нам сегодня удавались, какие-то — в меньшей степени. В любом случае я поблагодарил команду за старания, которые они проявляли в игре без мяча. Соперник у нас был хороший, неслучайно он занимает первое место в таблице. Но есть сожаление по поводу того, что подвела реализация. Мы должны выжимать максимум из моментов.
Грозненский "Ахмат" принимал "Краснодар" в восьмом туре российской Премьер-лиги. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1. Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На мяч грозненца Ивана Олейникова гости ответили точным ударом Кади Боржеса. По итогам матча "Ахмат" набрал 11 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, Мирослав Ромащенко сменил на посту главного тренера "Ахмата" Сергея Ташуева, подписав контракт, рассчитанный на три года. Под руководством 49-летнего специалиста команда из Грозного не проигрывает на протяжении четырех матчей - две победы и две ничьи.
Источник: "Матч ТВ"
Ромащенко - о ничьей с "Краснодаром": "Ахмат" доволен набранным очком
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко прокомментировал ничейный результат во встрече 8-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).
Фото: ФК "Ахмат"