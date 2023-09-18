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"СЭ": Зелимхан Бакаев улетел в Абу-Даби. Он уйдет в аренду в одну из местных команд

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Нападаюищй "Зенита" Зелимхан Бакаев улетел в Абу-Даби, где подпишет арендное соглашение с одной из местных команд.
Фото: ФК "Зенит"
По сведениям источника, российский футболист перейдёт в "Аль-Вахду", "Аль-Джазиру или "Бани Яс". Все эти команды выступают в элитном дивизионе ОАЭ. Трансферное окно в том чемпионате открыто ещё три дня.

В нынешнем сезоне 27-летний Бакаев в восьми матчах во всех турнирах провёл на поле 264 минуты, отметившись результативной передачей. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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