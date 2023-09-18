По сведениям источника, российский футболист перейдёт в "Аль-Вахду", "Аль-Джазиру или "Бани Яс". Все эти команды выступают в элитном дивизионе ОАЭ. Трансферное окно в том чемпионате открыто ещё три дня.
В нынешнем сезоне 27-летний Бакаев в восьми матчах во всех турнирах провёл на поле 264 минуты, отметившись результативной передачей. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": Зелимхан Бакаев улетел в Абу-Даби. Он уйдет в аренду в одну из местных команд
Нападаюищй "Зенита" Зелимхан Бакаев улетел в Абу-Даби, где подпишет арендное соглашение с одной из местных команд.
Фото: ФК "Зенит"