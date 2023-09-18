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Орлов — о словах Карпина: кто-то уже политику приплел, зачем? Посыл максимально прост

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о словах Валерия Карпина про отъезд российских игроков в Европу.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто-то какую-то политику сюда уже приплел... Зачем? Посыл Валерия Георгиевича максимально прост. Он говорит нашим футболистам между строк: ребята, вы индивидуально слабы. А значит, если хотите вырасти, идите туда, где более высокий уровень индивидуального мастерства", — сказал Орлов.

Орлов высказался о матче с Катаром, в котором, по его мнению, выделялся Головин, выступающий во французском "Монако". Комментатор не видит плохого в том, чтобы российские футболисты уезжали в Европу, где поднимали свой уровень. Также Орлов привёл в пример российских хоккеистов НХЛ, которыми все гордятся и не приплетают политику.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Орлов Карпин Ростов Сборная России
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