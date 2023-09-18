– Стало ли неожиданностью увольнение Хохлова? Да нет, как-то у него все это выходило невзрачно. Что он хотел – ничего не понятно. Да и лицо у него не выражало ничего тренерского. Какой-то он… Харизмы не хватает. А харизма для тренера – когда все игроки понимают, чего он хочет. И это называется команда единомышленников.
16 сентября "Сочи" сыграл с московским "Спартаком" в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась поражением южан со счетом 0:1. 17 сентября пресс-служба сочинцев объявила об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Вместо него данную должность занял Александр Точилин.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Сочи" под руководством Дмитрия Хохлова сумел записать в свой актив шесть баллов. Южане после восьми туров занимают 13 место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: увольнение Хохлова не стало неожиданностью. Лицо у него не выражало ничего тренерского
Российский спортивный журналист Геннадий Орлов высказался об уходе Дмитрия Хохлова с должности главного тренера "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"