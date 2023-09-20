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Генсек Федерации футбола Кении: обсуждаем с РФС дату и место проведения товарищеского матча со сборной России в октябре

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено раскрыл подробности переговоров с Российским футбольным союзом по поводу проведения контрольного матча между сборными Кении и России.
Фото: РФС
– Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально, – приводит слова Отиено Sport24.

Накануне Telegram-канал "Мутко против" сообщил о том, что сборная России, помимо запланированного матча с Камеруном в России, может сыграть с национальной командой Кении в октябре. Ориентировочная дата проведения встречи – 16 октября. Однако пока окончательного решения не принято. Ранее стало известно, что команда Валерия Карпина с высокой долей вероятности примет сборную Камеруна в октябре на одном из российских стадионов.


Сборная России Сборная Камеруна РФС
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