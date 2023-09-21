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Юсупов: почему уволили Хохлова? А мы что, на третьем месте идем?

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Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался об увольнении Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.
Фото: Дарья Исаева / CЭ
"Почему уволили Хохлова? А мы что, на третьем месте идем? Будем вторыми? Чтобы быть вторыми, надо вкладывать деньги", — сказал Юсупов.

Хохлов стал главным тренером сочинской команды по ходу прошлого сезона, заменив на этой должности уволенного Курбана Бердыева. До этого специалист входил в тренерский штаб Бердыева в команде. Сейчас Бердыев работает в махачкалинском "Динамо", которое идёт на втором месте в Первой лиге.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Юсупов Сочи Хохлов
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