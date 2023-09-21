"Не понимаю, что там происходит. Вроде Литвинов сам говорит, что его воспитывают так. Диалог должен быть всегда между футболистом и тренером. Все думали, что Романцев строгий и так далее, но он тебя всегда подзовет, пообщается, и ты понимаешь, почему такая ситуация", — сказал Титов.
Титов рассказал, что главной отличительной чертой Руслана является то, что он умеет отдавать передачу вперёд, которые часто проходят. Титов считает, что когда Литвинов находится в составе "Спартака", это означает лишь одно — что форвард Александр Соболев будет получать хорошие передачи. Титов при этом встал на защиту тренерского штаба, заявив, что болельщикам хочется видеть воспитанников на поле, однако существует конкуренция, а также другое виденье тренерского штаба.
Источник: Metaratings.
Титов: между Литвиновым и Абаскалем должен быть диалог. Романцев всегда общался и объяснял
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о малом игровом времени у хавбека команды Руслана Литвинова.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф