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Титов: между Литвиновым и Абаскалем должен быть диалог. Романцев всегда общался и объяснял

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о малом игровом времени у хавбека команды Руслана Литвинова.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Не понимаю, что там происходит. Вроде Литвинов сам говорит, что его воспитывают так. Диалог должен быть всегда между футболистом и тренером. Все думали, что Романцев строгий и так далее, но он тебя всегда подзовет, пообщается, и ты понимаешь, почему такая ситуация", — сказал Титов.

Титов рассказал, что главной отличительной чертой Руслана является то, что он умеет отдавать передачу вперёд, которые часто проходят. Титов считает, что когда Литвинов находится в составе "Спартака", это означает лишь одно — что форвард Александр Соболев будет получать хорошие передачи. Титов при этом встал на защиту тренерского штаба, заявив, что болельщикам хочется видеть воспитанников на поле, однако существует конкуренция, а также другое виденье тренерского штаба.

Источник: Metaratings.


Литвинов Спартак Титов Абаскаль
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