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Медведев: ждем Бакаева в "Зените" и верим, что он перезагрузится

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев с оптимизмом смотрит на аренду хавбека Зелимхана Бакаева в "Аль-Вахду".
Фото: ФК "Зенит"
- Бакаев собирался играть за "Зенит". Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бакаев будет играть и вернется к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждем Зелимхана и верим, что он перезагрузится.

Напомним, ранее стало известно, что Зелимхан Бакаев, играющий на позиции правого нападающего, продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. "Зенит" и "Аль-Вахда" договорились о переходе 27-летнего российского вингера на правах аренды до конца текущего сезона. Отметим, что соглашение между сторонами не имеет опции выкупа прав на футболиста.

Бакаев перебрался в Санкт-Петербург летом прошлого года из московского "Спартака" в качестве свободного агента. На счету игрока 34 матча за "сине-бело-голубых", в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт форварда с "Зенитом" рассчитан до июня 2025 года.

Источник: "Чемпионат"


Медведев Зенит Бакаев З
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