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Смородская: "Локомотив" выглядит сейчас плохо. Не вижу никаких перспектив в матче с "Зенитом"

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, чего она ждет от встречи "железнодорожников" с "Зенитом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
- Матч сложится плохо для "Локомотива", конечно. "Локомотив" выглядит сейчас плохо. Так что пока я не вижу никаких перспектив в этом матче. "Зенит" выглядел плохо в обороне в кубковом матче с "Ахматом"? Кубковые матчи - это другое. Может, счет будет и не крупным, но явно не в пользу "Локомотива".

Поединок девятого тура российской Премьер-лиги "Зенит" - "Локомотив" состоится завтра, 24 сентября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнется в 16:30 по местному времени. "Зенит" с 17 набранными очками после восьми сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. Столичный "Локомотив" за этот же отрезок набрал 12 очков и располагается на восьмой строчке.

Источник: Metaratings.ru


Смородская Локомотив Зенит
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