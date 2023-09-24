"Наверное, уже особых чувств не испытываю перед играми с ними. Думаю, и мы дадим бой. Все хотят выиграть", — сказал Соболев.
Спортсмен отметил, что в Самаре будет сложно играть, он похвалил "Крылья Советов" за игру в нынешнем сезоне чемпионата России, назвав футболистов самарской команды "молодцами".
Отметим, что матч между командами состоится 1 октября в Самаре в рамках 10-го тура РПЛ.
Источник: Sport24.
Соболев: наверное, уже особых чувств не испытываю перед играми с "Крыльями"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался в преддверии матча с "Крыльями Советов" в 10-м туре РПЛ.
Фото: соцсети Соболева