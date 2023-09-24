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Сергеев: не сомневаюсь, что для Изидора матч с "Зенитом" будет особенным

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался о переходе в команду Вильсона Изидора.
"Конкуренция с приходом Изидора стала жёстче? Да, раз три нападающих. Но это и хорошо. У тренерского штаба больше вариантов, в том числе в плане выбора схемы на ту или иную игру. Для нас этот опыт, которым сейчас набираем, очень полезен. Не сомневаюсь, что для Изидора матч [с "Локомотивом"] станет особым", — сказал Сергеев.

Отметим, что игра между действующим чемпионом России и московской командой пройдёт уже сегодня, 24 сентября. Соперники выйдут на поле "Газпром Арены" в 16:30 мск. "Зенит" по итогам восьми матчей третий с 17 очками, но у команды игра в запасе, поэтому по итогам тура коллектив может выйти как на первое, так и вернуться на второе место.

Источник: "Матч ТВ".


Изидор Сергеев Зенит
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