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Тикнизян: Дзюба - настоящий лидер в раздевалке

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян после матча 9-го тура РПЛ с "Зенитом" оценил игру форварда Артёма Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
Поединок закончился победой москвичей со счётом 2:1. Дзюба вышел в стартовом составе и провёл на поле 76 минут. Ранее нападающий долгое время выступал за "Зенит".

"Наша связка с Дзюбой? Тренерский штаб делает на этом акцент. Дзюба - футбольный человек, наша боевая единица. Я его отлично понимаю в футбольном плане. И мы также хорошо взаимодействуем за пределами поля.

Он всегда проявляет себя, как настоящий лидер в раздевалке. Сегодня Артём был заряжен. Мы понимали, что нам будет тяжело зацепиться за тройку, если не победим сегодня", - приводит слова Тикнизяна "Чемпионат".


Дзюба Тикнизян Локомотив Зенит
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