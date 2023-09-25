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Кузьмичев: Джикия — боец, он сможет выиграть конкуренцию

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Бывший заместитель гендира "Спартака" Владимир Кузьмичёв высказался о защитнике команды Георгии Джикии. Спортсмен стал запасным игроком.
Фото: Getty Images
"Конкуренцию в футболе никто не отменял... Но Георгий — боец, он сможет выиграть конкуренцию", — сказал Кузьмичев.

29-летний спортсмен в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями. На поле спортсмен провёл 616 минут. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Источник: "РБ Спорт".


Джикия Кузьмичев Спартак
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