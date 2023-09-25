"Дисциплинарные нарушения, вынесенные судьей на поле — желтые карточки, одна из которых превратилась в красную. Это КДК РФС не рассматривает", — сказал Григорьянц.
Напомним, по ходу матча Владимир Москалёв показал восемь жёлтых карточек, включая две защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну, которые переросли в красную.
В КДК отметили, что рассмотрят эпизод с выходом Дзюбы на поле после замены.
Источник: "Спорт-Экспресс".
КДК РФС: потасовка в концовке матча между "Зенитом" и "Локомотивом" рассматриваться не будет
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать потасовку, случившуюся между футболистами "Зенита" и "Локомотива" (1:2) в концовке матча.
Фото: СЭ