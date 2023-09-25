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КДК РФС: потасовка в концовке матча между "Зенитом" и "Локомотивом" рассматриваться не будет

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не будет рассматривать потасовку, случившуюся между футболистами "Зенита" и "Локомотива" (1:2) в концовке матча.
Фото: СЭ
"Дисциплинарные нарушения, вынесенные судьей на поле — желтые карточки, одна из которых превратилась в красную. Это КДК РФС не рассматривает", — сказал Григорьянц.

Напомним, по ходу матча Владимир Москалёв показал восемь жёлтых карточек, включая две защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну, которые переросли в красную.

В КДК отметили, что рассмотрят эпизод с выходом Дзюбы на поле после замены.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Зенит Локомотив
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