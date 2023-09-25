– Cтажировка в "Спартаке" у Абаскаля? Да вы что, смеетесь, что ли?! К Абаскалю?! Я когда в футбол играл, он под стол пешком ходил! (смеется)
Абаскаль – тренер клуба РПЛ? Человек в футбол не играл. Какая стажировка? Смеетесь? Это все равно, что ко мне сейчас придет хирург и предложит вместе проводить операцию. Кошмар! Не надо этого делать.
Я всегда привожу в пример: если человек на коньках кататься не умеет, а потом выйдет и скажет: давайте я вас научу играть в хоккей? А я спрошу, а как ты научишь, если сам не умеешь кататься? Ответ простой, – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".
Минувшим летом Александр Мостовой подал документы и начал обучение в академии РФС. По окончании курса бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" получит тренерскую лицензию и сможет возглавить профессиональную команду. В бытность футболистом Мостовой стал чемпионом СССР в составе "Спартака". Он завершил игровую карьеру в 2005 году.
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. В дебютном сезоне под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые награды чемпионата России. После девяти сыгранных туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги московский клуб занимает четвертую строчку в таблице, имея на счету 16 очков. В минувшем туре "Спартак" минимально обыграл "Динамо" в столичном дерби со счетом 1:0.
Мостовой: я когда в футбол играл, Абаскаль под стол пешком ходил!
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой объяснил, почему не рассматривает вариант прохождения стажировки у нынешнего главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"