– Не в курсе, кто привел Рангника в "Локомотив". Он амбициозный, молодой. У нас не возникало никаких проблем. А когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие "Локомотива" по-разному, я просто сказал: "Идеи нормальные, но результата не будет". Возглавив клуб после Семина, я тоже мог заявить: мол, наступает революция и время перемен, будем строить современный, атакующий, прессингующий футбол... Говорить-то легко. Самое тяжелое – сделать результат, – цитирует Николича "СЭ".
Марко Николич возглавил "Локомотив" 14 мая 2020 года, сменив на посту главного тренера "железнодорожников" легендарного Юрия Семина. Под руководством 44-летнего серба "красно-синие" завоевали Кубок России в 2021 году, обыграв в финале Кубка России "Крылья Советов" со счетом 3:1. 5 октября 2021 года московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Николичем по обоюдному согласию сторон. Минувшим летом экс-наставник "Локомотива" возглавил "Шабаб Аль Ахли" из ОАЭ.
Николич – о работе с Рангником: сразу сказал, что идеи нормальные, но результата не будет
Бывший наставник московского "Локомотива" Марко Николич раскрыл подробности совместной работы с экс-главой департамента по спорту и развитию "железнодорожников" Ральфом Рангником.
Фото: ФК "Бавария"