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Агент: есть вероятность, что в январе Конате покинет "Ахмат"

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Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате в зимнее трансферное окно может покинуть грозненский клуб, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
Фото: "Чемпионат"
– Есть вероятность, что в январе Конате покинет "Ахмат" и перейдет в другой клуб. Скорее всего, так все и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно, — приводит слова Селюка "РБ Спорт".

25-летний Мохамед Конате является футболистом грозненского "Ахмата" с июля 2021 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда из Буркина-Фасо в два миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах чеченской команды. Конате сумел записать в свой актив три забитых мяча.


Конате Селюк Ахмат Российские трансферы
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