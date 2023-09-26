– Есть вероятность, что в январе Конате покинет "Ахмат" и перейдет в другой клуб. Скорее всего, так все и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно, — приводит слова Селюка "РБ Спорт".
25-летний Мохамед Конате является футболистом грозненского "Ахмата" с июля 2021 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда из Буркина-Фасо в два миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах чеченской команды. Конате сумел записать в свой актив три забитых мяча.
Агент: есть вероятность, что в январе Конате покинет "Ахмат"
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате в зимнее трансферное окно может покинуть грозненский клуб, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
Фото: "Чемпионат"