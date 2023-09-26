— Не сложно было после неприятного поражения в чемпионате выходить в Кубке практически основой? Количество дней отдыха не влияет. Что касается решающего пенальти, когда я спросил, кто будет бить последним, никто не хотел. Бабурин как капитан решил взять удар на себя. Я был не против. Даже несмотря на его промах, мы все равно его поддержали.
Сегодня, 26 сентября 2023 года, в Башкортостане на стадионе "Нефтяник" был проведен один из матчей 1/32 финала Пути регионов Кубка России по футболу. В рамках него местная "Уфа" сыграла против московского "Торпедо". В основное время команды не сумели выявить победителя, сыграв вничью – 1:1. Дело дошло до серии 11-метровых ударов. По пенальти точнее оказались футболисты уфимский команды – 8:7. Отметим, что голкипер столичного клуба Егор Бабурин не реализовал пенальти, в то время как вратарь хозяев Олег Баклов забил свой удар.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Торпедо" – о поражении от "Уфы": никто не хотел бить решающий пенальти. Бабурин как капитан решил взять удар на себя
Главный тренер московского "Торпедо" Жозеп Клотет прокомментировал поражение своей команды от "Уфы" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Торпедо"