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Тренер "Торпедо" – о поражении от "Уфы": никто не хотел бить решающий пенальти. Бабурин как капитан решил взять удар на себя

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Главный тренер московского "Торпедо" Жозеп Клотет прокомментировал поражение своей команды от "Уфы" в матче Кубка России.

Фото: ФК "Торпедо"
— Не сложно было после неприятного поражения в чемпионате выходить в Кубке практически основой? Количество дней отдыха не влияет. Что касается решающего пенальти, когда я спросил, кто будет бить последним, никто не хотел. Бабурин как капитан решил взять удар на себя. Я был не против. Даже несмотря на его промах, мы все равно его поддержали.

Сегодня, 26 сентября 2023 года, в Башкортостане на стадионе "Нефтяник" был проведен один из матчей 1/32 финала Пути регионов Кубка России по футболу. В рамках него местная "Уфа" сыграла против московского "Торпедо". В основное время команды не сумели выявить победителя, сыграв вничью – 1:1. Дело дошло до серии 11-метровых ударов. По пенальти точнее оказались футболисты уфимский команды – 8:7. Отметим, что голкипер столичного клуба Егор Бабурин не реализовал пенальти, в то время как вратарь хозяев Олег Баклов забил свой удар.

Источник: "Матч ТВ"


Торпедо Клотет Уфа Бабурин Кубок России
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