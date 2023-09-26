– Это квалифицированная команда, есть лидеры, неплохой средний уровень. Но есть очевидная проблема в атаке, где нет забивного форварда. Кто-то должен брать на себя лидерство в атаке, завершать все усилия в атаке. Мелкадзе имеет моменты, но не забивает.
Напомним, в девятом туре Российской Премьер-Лиги футболисты "Сочи" на выезде сыграли против самарских "Крыльев Советов". Южане потерпели поражение со счетом 1:2. Таким образом, безвыигрышння серия команды достигла шести матчей подряд (во всех официальных турнирах). В настоящее время сочинцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице. Подопечные Александра Точилина имеют на своем счету шесть набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"
Шалимов: у "Сочи" квалифицированная команда, но есть очевидная проблема в атаке, где нет забивного форварда
Популярный российский тренер Игорь Шалимов рассказал, в чем кроется причина неудачной игры "Сочи" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости