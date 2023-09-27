Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СоколЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Ленинградец2 тайм
Ротор
0 - 0 0 0
Алания1 тайм
Текстильщик
0 - 1 0 1
Родина1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
20:00
ЖиронаНе начат
Реал
20:00
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:00
ХетафеНе начат
Кадис
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 0 0 0
Салернитана1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм
Интер
21:45
СассуолоНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат
Наполи
21:45
УдинезеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
21:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Ливерпуль
21:45
Лестер СитиНе начат
Брентфорд
21:45
АрсеналНе начат
Ньюкасл Юнайтед
22:00
Манчестер СитиНе начат

Капитан "Динамо" Фомин вернулся к тренировкам в общей группе после травмы в матче с Катаром

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин вернулся к тренировкам в общей группе с московской командой после травмы, полученной в матче за сборную России против Катара (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
Как утверждает источник, 26-летний опорник занимается в общей группе "Динамо" и полноценно готовится к ближайшему матчу против "Ахмата" в рамках 10-го тура чемпионата России, который запланирован на 1 октября.

Фомин не выходил на поле с 12 сентября после того, как получил повреждение в игре за национальную команду в Катаре.

После 9 сыгранных туров "Динамо" замыкает пятерку сильнейших клубов таблицы РПЛ, набрав 15 очков.

Источник: РИА Новости


Динамо Ахмат Фомин Травмы Сборная России Сборная Катара
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится