Как утверждает источник, 26-летний опорник занимается в общей группе "Динамо" и полноценно готовится к ближайшему матчу против "Ахмата" в рамках 10-го тура чемпионата России, который запланирован на 1 октября.
Фомин не выходил на поле с 12 сентября после того, как получил повреждение в игре за национальную команду в Катаре.
После 9 сыгранных туров "Динамо" замыкает пятерку сильнейших клубов таблицы РПЛ, набрав 15 очков.
Источник: РИА Новости
Капитан "Динамо" Фомин вернулся к тренировкам в общей группе после травмы в матче с Катаром
Капитан и полузащитник "Динамо" Даниил Фомин вернулся к тренировкам в общей группе с московской командой после травмы, полученной в матче за сборную России против Катара (1:1).
Фото: ФК "Динамо"