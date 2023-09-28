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Изидор: мой русский становится все лучше: уже могу отвечать на какие-то вопросы

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Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор признался, что добился прогресса в изучении русского языка.
Фото: ФК "Зенит"
"Мой русский становится все лучше! Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это все еще дается мне с трудом", — сказал Изидор.

Спортсмен признался, что когда находился в "Локомотиве", то изучал язык и получал новые слова от Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна, которые стали ему друзьями. Француз признался, что продолжает заниматься языком ежедневно, а также внимательно слушает русскую речь от окружающих, чтобы получать новую информацию.

Источник: "Чемпионат".


Изидор Зенит
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