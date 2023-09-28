"Тренируемся, работаем, за полтора часа до матча узнаем состав. Так заведено. По тренировкам примерно можно понять, но состав узнаем за полтора часа до игры", — сказал Зиньковский.
В нынешнем сезоне 27-летний спортсмен принял участие в 12 матчах, во время которых провёл на поле всего 465 минут. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Источник: "РБ Спорт".
Зиньковский: в "Спартаке" узнаем стартовый состав за 1,5 часа до игры
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский рассказал, что футболисты "Спартака" узнают стартовый состав за 1.5 часа до начала матча.
Фото: ФК "Спартак"