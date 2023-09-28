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Изидор — о Малкоме: он сказал, что если я перейду в "Зенит", то он может остаться

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Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом "Аль-Хиляля" Малкомом.
Фото: Getty Images
"Сказал, что если я перейду, то он может остаться, но вышло так, что мой переход случился уже после его отъезда. Но мы до сих пор не теряем связь", — сказал Изидор.

Спортсмен заявил, что с бразильским форвардом они познакомились после одной из игр между "Зенитом" и "Локомотивом". Тогда бразилец, ныне выступающий за "Аль-Хиляль", на французском похвалил соперника за игру, и с тех пор спортсмены дружат. Именно Малком был одним из тех, кто звал Изидора в "Зенит".

Источник: "Чемпионат".


Зенит Аль-Хиляль Малком Изидор
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