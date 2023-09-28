Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
2DROTS
16:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
20:00
АлавесНе начат
Гранада
20:00
БетисНе начат
Осасуна
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
19:30
БолоньяНе начат
Фрозиноне
19:30
ФиорентинаНе начат
Дженоа
21:45
РомаНе начат

Фернандес — о весе: мужчина с возрастом матереет, меняются параметры

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Марио Фернандес рассказал о своём состоянии.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда я только пришел, было сказано много всякого вранья. Если сравнивать с периодом 10-летнеи? давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры", — сказал Фернандес.

Спортсмен заявил, что когда приехал в "Зенит", то три или четыре месяца находился без игры, поэтому не смог сразу на 100% показывать свои лучшие качестве. Он заявил, что сейчас чувствует себя на девять из 10 и признался, что не обращал внимание на разговоры, когда говорили, что Фернандес приехал с лишним весом.

Источник: Sport24.


Марио Фернандес Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится