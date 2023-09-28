"Когда я только пришел, было сказано много всякого вранья. Если сравнивать с периодом 10-летнеи? давности, когда я только перешел в ЦСКА, конечно, вес был немного меньше. Это нормально, что мужчина с возрастом матереет, меняются параметры", — сказал Фернандес.
Спортсмен заявил, что когда приехал в "Зенит", то три или четыре месяца находился без игры, поэтому не смог сразу на 100% показывать свои лучшие качестве. Он заявил, что сейчас чувствует себя на девять из 10 и признался, что не обращал внимание на разговоры, когда говорили, что Фернандес приехал с лишним весом.
Источник: Sport24.
Фернандес — о весе: мужчина с возрастом матереет, меняются параметры
Защитник "Зенита" Марио Фернандес рассказал о своём состоянии.
Фото: ФК "Зенит"