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Румыния сообщила о бойкоте матчей с российскими командами

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Федерация футбола Румынии объявила, что будет бойкотировать любые матчи с российскими командами.
Фото: "Чемпионат"
Таким образом, Румыния присоединилась к европейским странам, отказывающимся от матчей с россиянами. Они отреагировали таким образом на решение Исполкома УЕФА. Организация приняла решение допустить молодёжные команды из России на международные турниры.

"Румынская федерация понимает аргументы, которые представил исполнительный комитет УЕФА. Мы согласны, что дети не должны страдать из-за действий властей государств. Но мы считаем, что футбол и спорт не могут быть отделены от правовых, экономических и институциональный ценностей. Следовательно, наша организация должна быть солидарна с духом санкций", - говорится в заявлении.


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