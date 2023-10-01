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Сафонов: для меня сборная важна, потому что это единственная возможность сейчас получать европейский опыт

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Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов объяснил, почему ему важно приезжать в расположение сборной России.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
"Может, у вас много скепсиса по поводу сборной, а у меня отлично... Для меня это важно, потому что это единственная возможность сейчас получать европейский опыт, посмотреть на другие скорости и игру", — сказал Сафонов.

Спортсмен отметил, что с удовольствием приехал в расположение национальной команды на сентябрьский сбор. Вратарь заявил, что если в октябре его вновь вызовут в сборную и он сможет сыграть, то будет очень рад.

Источник: РИА Новости.


Сафонов Краснодар Сборная России
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