"Может, у вас много скепсиса по поводу сборной, а у меня отлично... Для меня это важно, потому что это единственная возможность сейчас получать европейский опыт, посмотреть на другие скорости и игру", — сказал Сафонов.
Спортсмен отметил, что с удовольствием приехал в расположение национальной команды на сентябрьский сбор. Вратарь заявил, что если в октябре его вновь вызовут в сборную и он сможет сыграть, то будет очень рад.
Источник: РИА Новости.
Сафонов: для меня сборная важна, потому что это единственная возможность сейчас получать европейский опыт
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов объяснил, почему ему важно приезжать в расположение сборной России.
Фото: Егор Алеев/ТАСС