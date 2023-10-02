"Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб", — сказал Каррера.
Напомним, итальянский специалист руководил красно-белыми с лета 2016 по октябрь 2018 года. Вместе с ним московская команда в 2017 году выиграла чемпионат и Суперкубок России. Сейчас Каррера находится без работы.
Источник: Sport24.
Каррера: если меня позовут, то я готов возглавить "Спартак"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вновь стать наставником московского клуба.
Фото: Getty Images