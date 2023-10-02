Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике РФС.
"Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло", — передаёт слова представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.
14 сентября комитет по этике РФС запретил Слуцкому осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Запрет будет длиться 1 год. Также РФС выдал бывшему тренеру штраф на 100 тысяч рублей. Такое наказание для Леонида появилось из-за его высказываний в адрес журналиста "РБ Спорт" Виталия Бородина. Тренер является членом комитета сборных РФС.
С 2022 года Слуцкий находится без клуба. Последним клубом, который тренировал специалист, был "Рубин". Помимо казанской команды Леонид тренировал множество российских команд. Под руководством российского тренера ЦСКА взял 7 титулов. Вместе с "армейцами" Слуцкий 3 раза становился чемпионом России и по два раза брал Кубок России и Суперкубок России.
Сейчас Леонид Слуцкий снимается на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Представитель РФС: Слуцкий не подал жалобу на решение комитета по этике РФС
В службе коммуникаций РФС сообщили, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий не подал в установленное время апелляцию на решение о штрафе от комитета по этике.
Фото: ФК "Рубин"