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Петржела: Радимов мог бы заменить Семака в "Зените", Влад разбирается в футболе

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Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела ответил на вопрос, кто мог бы заменить Сергея Семака на посту главного тренера питерской команды в случае его гипотетического ухода.
Фото: ФК "Зенит"
– Не знаю, кто смог бы возглавить "Зенит" вместо Семака, если его уволят. Но, думаю, Радимов – хороший вариант. Он мог бы заменить Семака в "Зените". Влад разбирается в футболе, – приводит слова 70-летнего чешского специалиста "РБ Спорт".

С момента назначения на пост главного тренера "Зенита" Сергей Семак выиграл 5 подряд чемпионских титулов с "сине-бело-голубыми" в Российской Премьер-Лиге. За это время 47-летний наставник также побеждал с командой в Кубке страны и четырежды завоевывал Суперкубок России. Владислав Радимов ранее работал главным тренером молодежной команды "Зенит-2".

"Зенит" потерпел два кряду поражения в РПЛ дома от "Локомотива" (1:2) и в гостях от "Оренбурга" (1:3) и опустился на четвертую строчку после трети сыгранных матчей. После 10-ти туров чемпионата России команда Сергея Семака набрала 17 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на 7 баллов.


Зенит Петржела Радимов Семак
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