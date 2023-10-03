"Футболисты "Зенита" должны понять: это раньше они обыгрывали кого-то на одной ноге. Сегодня без стопроцентной самоотдачи результата не будет. Что матч против "Оренбурга" и подтвердил," — передает слова Булыкина "Спорт-Экспресс".
Сейчас "Зенит" идёт на 4 месте в РПЛ. Действующий чемпион страны набрал 17 очков в 10 матчах. Команда из Санкт-Петербурга проиграла в 3 матчах, 2 из которых сине-бело-голубые проводили дома. В предыдущем сезоне 2022/2023 "Зенит" потерпел поражение в 2 матчах из 30.
Следующий матч в РПЛ "Зенит" сыграет против "Сочи". Матч пройдёт 7 октября в Сочи в 14:00 по московскому времени на стадионе "Фишт".
Булыкин: "Зенит" должен понять, что сейчас он не может обыграть кого-то на одной ноге
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказал своё мнение после поражения "Зенита" от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.
Фото "Матч ТВ"