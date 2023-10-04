– Восстановление проходит нормально. Сейчас уже потихоньку начинаю тренироваться в общей группе. После перерыва на сборные уже точно смогу сыграть, — передает слова Мостового "Спорт день за днем".
7 сентября в товарищеском матче с иранским "Сепаханом" полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой получил мышечное повреждение. С тех пор он пропустил семь игр сине-бело-голубых.
25-летний Андрей Мостовой имеет действующее трудовое соглашение с петербургским "Зенитом" до июня 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник сборной России принял участие в шести матчах и не сумел отметиться баллами за результативность.
Полузащитник "Зенита" Мостовой: после перерыва на сборные уже точно смогу сыграть
Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, когда он вернется на поле после травмы.
Фото: ФК "Зенит"