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Полузащитник "Зенита" Мостовой: после перерыва на сборные уже точно смогу сыграть

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Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, когда он вернется на поле после травмы.
Фото: ФК "Зенит"
– Восстановление проходит нормально. Сейчас уже потихоньку начинаю тренироваться в общей группе. После перерыва на сборные уже точно смогу сыграть, — передает слова Мостового "Спорт день за днем".

7 сентября в товарищеском матче с иранским "Сепаханом" полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой получил мышечное повреждение. С тех пор он пропустил семь игр сине-бело-голубых.

25-летний Андрей Мостовой имеет действующее трудовое соглашение с петербургским "Зенитом" до июня 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник сборной России принял участие в шести матчах и не сумел отметиться баллами за результативность.


Зенит Мостовой Ан
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