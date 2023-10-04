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Ивич – о матче с "Пари НН": тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча

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Наставник "Краснодара" Владимир Ивич высказался о победе своей команды над нижегородским "Пари НН" (3:0) в матче Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
— Для нас эта победа важна, потому что теперь мы намного более уверены в своей позиции в данном соревновании. Поздравляю своих игроков, они выложились на все 100%. Тяжело играть против соперника, у которого 10 игроков остаются за линией мяча. В таких матчах нужно быть креативными и что-то предпринимать.

Этим вечером в Краснодаре состоялась очередная игра пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там "Краснодар" сразился против нижегородского "Пари НН". Встреча завершилась викторией подопечных Владимира Ивича со счетом 3:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов, Георгий Арутюнян и Джон Кордоба. Благодаря сегодняшней победе южане заработали восемь баллов. Они в настоящее время располагаются на третьем месте в квартете C и все еще имеют шансы на выход в плей-офф соревнования.

Источник: "Матч ТВ"


Пари НН Ивич Краснодар
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