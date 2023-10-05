"Если [cитуация] не изменится [к зиме], мы будем об этом думать. Я уверен, что она изменится", — сказал Талаев.
Талаев заявил, что его клиент полностью восстановился после травмы, однако сейчас занимается набором формы. Агент уверен, что Чистякову нужно работать и доказывать, однако не сомневается, что всё будет хорошо. Чистяков — воспитанник "Зенита".
Источник: "Спорт день за днём".
Агент Чистякова: если к зиме ситуация не изменится, то рассмотрим уход из "Зенита"
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, заявил, что если ситуация с игровым временем игрока не изменится, они рассмотрят возможность ухода из команды зимой.
Фото: ФК "Зенит"