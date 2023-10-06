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Титов: согласен, что "Спартаку" не помешал бы еще один центральный форвард

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Бывший футболист "Спартака" Егор Титов считает, что московской команде было необходимо купить центрального нападающего.
Фото: "Чемпионат"
"Отчасти согласен с тем, что "Спартаку" не помешал бы еще один центральный форвард. То, что долгое время мариновали Шамара Николсона, неправильно. Сейчас ситуация такая, что Александр Соболев не всемогущ, а Павел Мелешин пока не готов играть каждый матч, стоит признать", — сказал Титов.

Титов предположил, что в матче с ЦСКА, на который Соболев дисквалифицирован, что в дерби на позицию центрального нападающего выйдет Квинси Промес, который будет меняться по ходу матча с Бонгонда. Титов считает, что Промесу не имеет значения, на какой позиции играть, если он в хорошей форме.

Напомним, игра между ЦСКА и "Спартаком" состоится уже послезавтра, 8 октября.

Источник: RT.


Титов Промес Бонгонда Спартак ЦСКА
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