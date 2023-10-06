"Наверное, мы больше времени тратим. У "Ростова" на дорогу в столицу уходит 15 часов. Головин на два рейса - Франция - Стамбул и Стамбул - Москва - тратит часов шесть-семь", — передает слова Онопко "Чемпионат".
С 2021 года Виктор Онопко входит в тренерский штаб сборной России. Вместе с национальной командой Онопко вышел в стыки в отборах на Чемпионат мира 2022.
Александр Головин сейчас играет за "Монако" в Лиге 1. За сборную России полузащитник сыграл 46 матчей. В них он забил 5 мячей и отдал 13 результативных передач. В 2018 году на домашнем Чемпионате мира Головин вместе с национальной командой вышел в четвертьфинал турнира. На мундиале игрок оформил 1 гол и отдал 2 результативных паса за 4 матча.
Онопко: Головин быстрее из Франции добирается до Москвы чем мы из Ростова
Экс-футболист сборной России, а ныне один из тренеров национальной команды Виктор Онопко сравнил обычное время перелетов до Москвы "Ростова" и футболиста "Монако" Александра Головина.
Фото: РФС