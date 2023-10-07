"Интерес со стороны французского "Монако" и лондонского "Арсенала"? Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в "Динамо", — сказал Бителло.
Напомним, бразильский полузащитник перешёл в российскую команду из "Гремио", подписав соглашение на шесть лет. За новый коллектив спортсмен уже успел отметиться голом и результативной передачей.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Бителло: ничего не слышал про интерес "Арсенала" и "Монако". Агент организовал переход в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Бителло признался, что не знает об интересе к себе со стороны европейских команд.
Фото: ФК "Динамо"