"Растерялся Ишков, мы ему позволили растеряться. Может быть, надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность, хотя на тренировках он уверенно реализует пенальти", — сказал Гончаренко.
Напомним, молодой футболист сначала не реализовал пенальти в первый раз, с его ударом справился Илья Лантратов. Зачем судья заставил игрока перебить удар ещё раз: он ударил в тот же угол, и Лантратов вновь спас свою команду, которая проигрывала к тому моменту 2:1. В итоге, "Локомотив" сумел сравнять счёт в концовке встречи.
Источник: прямой эфир "Матч Премьер".
Гончаренко — про Ишкова: надо было более опытному бить пенальти, для молодого парня это большая ответственность
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко высказался о промахах с пенальти в исполнении 18-летнего Ильи Ишкова.
Фото: ФК "Урал"