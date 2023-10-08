– Бумажку не дадут без обучения. Это же не права, которые можно купить. Кто кого критикует? Почему говорить правду – это сразу критика? Я в футбол играл больше многих в тысячу раз. У нас тысячи людей без работы, которые играли в футбол.
Зачем идут учиться на тренера люди, которые не играли в футбол? Задайте вопрос Слуцкому: как он попал туда, если мяч не мог остановить и не видел его никогда. А не людям, которые играли в футбол. Конечно, я интересная персона – 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то. Интересные персоны, это которые добиваются чего-то, а не в книжке что-то там написали. Уже устал от футбольной тупости, – цитирует Мостового Sport24.
В августе Александр Мостовой подал документы в академию РФС для получения тренерской лицензии, которая позволит ему возглавит профессиональную футбольную команду. 55-летний специалист ни разу не работал тренером после окончания спортивной карьеры в 2005 году. Последним клубом Мостового был испанский "Алавес". Ранее экс-полузащитник сборной России также играл в испанской "Сельте", французских "Страсбуре" и "Кане", португальской "Бенфике" и московском "Спартаке".
Леонид Слуцкий не работает тренером с ноября прошлого года после ухода из казанского "Рубина". С татарстанским клубом 52-летний уроженец Волгограда вылетел из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2021/22.
Мостовой: устал от футбольной тупости. Я 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то
Бывший полузащитник испанской "Сельты", португальской "Бенфики" и сборной России Александр Мостовой высказался по поводу своего обучения в академии РФС на тренера.
Фото: "Чемпионат"