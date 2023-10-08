– Дерби "Спартак" – ЦСКА всегда отличаются бескомпромиссностью. Матчи получаются очень жесткими. Футболисты всегда подходят к таким играм с большим настроем. Наверное, небольшое психологическое преимущество в дерби будет у ЦСКА. Они выступают немного лучше, чем "Спартак". Ожидаю равный матч, предугадать что-то – очень сложно.
Могут ли уволить Абаскаля в случае поражения от ЦСКА? Кто может знать это? Может, Абаскаль сам уйдет? Никто не знает, – приводит слова 76-летнего специалиста "Чемпионат".
Столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова на стадионе "Открытие Банк Арена" прозвучит в 19:00 по мск. Игру из-за дисквалификации, связанной с перебором желтых карточек, пропустит форвард хозяев Александр Соболев.
"Красно-белые" и "армейцы" имеют в активе по 16 очков и делят места с 5-го по 9-е в таблице чемпионата России. Такое же количество очков у екатеринбургского "Урала" и московского "Динамо". Отметим, что команда Гильермо Абаскаля подходит к дерби, проиграв две предыдущие встречи с общим счетом 0:7.
Семин: у ЦСКА будет небольшое психологическое преимущество в дерби со "Спартаком"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин предположил, что футболисты ЦСКА будут иметь некоторое психологическое преимущество перед "Спартаком" в московском дерби в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"