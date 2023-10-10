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Д. Билялетдинов: Абаскалю надо дать работать дальше. У любой команды бывают спады

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Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов считает, что нет смысла в увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Ему надо дать работать дальше. У любой команды бывают спады. Какая-то позитивная эмоция присутствовала у него на игре", — сказал Билялетдинов.

Билялетдинов считает, что тренеру стоит продолжать оказывать доверие, а самой команде набирать очки на постоянной основе. Поэтому бывший футболист команды считает, что нет смысла в смене тренера прямо сейчас.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Билялетдинов Д Спартак Абаскаль
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