"Ему надо дать работать дальше. У любой команды бывают спады. Какая-то позитивная эмоция присутствовала у него на игре", — сказал Билялетдинов.
Билялетдинов считает, что тренеру стоит продолжать оказывать доверие, а самой команде набирать очки на постоянной основе. Поэтому бывший футболист команды считает, что нет смысла в смене тренера прямо сейчас.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Д. Билялетдинов: Абаскалю надо дать работать дальше. У любой команды бывают спады
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов считает, что нет смысла в увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"