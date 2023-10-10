"Слушайте, я не руководитель клуба, мое мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить все как есть. В каждой команде бывают какие-то передряги", — сказал Глушаков.
Напомним, ранее сообщалось, что судьба испанского специалиста, работающего в клубе из столицы России, находится на волоске. Сообщалось, что его будущее может решить матч с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ, однако красно-белые сумели на последних секундах встречи вырвать ничейный результат.
Источник: "Чемпионат".
Глушаков — про Абаскаля: нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить все как есть
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков считает, что красно-белым не стоит спешить с увольнением главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ