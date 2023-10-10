"Европа? Мне главное играть за команду. Если кто-то присмотрится, тогда и будем что-то обсуждать. Пока ничего не было, и я об этом не задумываюсь", — приводит слова Сафонова Sport24.
Сафонов проводит всю свою карьеру в "Краснодаре". За основную команду южан Матвей сыграл 156 матчей. В них он пропустил 186 мячей.
В этом сезоне РПЛ "Краснодар" Сафонова идет на первом месте в таблице. Команда ни разу не проиграла. У клуба на счету 27 очков за 11 матчей. Сафонов сыграл во всех матчах и пропустил в свои ворота 5 мячей.
Сафонов — про свой трансфер в Европу: предложений пока не было
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что пока не получал предложений от европейских клубов.
Фото: "Матч ТВ"