Матчи Скрыть

Игрок сборной Камеруна сыграет матч в бутсах с флагом России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что в товарищеском матче против сборной России наденет бутсы с российским и камерунским флагами.
Фото: Телеграм-канал "ONDUA29"
"Это моя традиция играть в бутсах с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче", — передает слова Ондуа "Матч ТВ".

Ондуа уже выступал в таких бутсах. В обуви, на которой изображее флаг России, полузащитник выходил на Чемпионате Мира 2022 в Катаре.

Сейчас Ондуа выступает в швейцарской лиге за "Серветт". В этом сезоне футболист сыграл 13 матчей во всех турнирах. В них он сумел отдать 1 голевую передачу. Однуа выступал и в России. Полузащитник сыграл 27 матчей за Анжи из "Махачкалы" и 1 игру за родной для него ЦСКА.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября стадионе "ВТБ Арена". Начало встречи назначено на 19:00.


Ондуа Сборная России Сборная Камеруна
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится