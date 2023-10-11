"Это моя традиция играть в бутсах с флагами России и Камеруна. Ее нельзя менять. Так будет и в предстоящем матче", — передает слова Ондуа "Матч ТВ".
Ондуа уже выступал в таких бутсах. В обуви, на которой изображее флаг России, полузащитник выходил на Чемпионате Мира 2022 в Катаре.
Сейчас Ондуа выступает в швейцарской лиге за "Серветт". В этом сезоне футболист сыграл 13 матчей во всех турнирах. В них он сумел отдать 1 голевую передачу. Однуа выступал и в России. Полузащитник сыграл 27 матчей за Анжи из "Махачкалы" и 1 игру за родной для него ЦСКА.
Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября стадионе "ВТБ Арена". Начало встречи назначено на 19:00.
Игрок сборной Камеруна сыграет матч в бутсах с флагом России
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что в товарищеском матче против сборной России наденет бутсы с российским и камерунским флагами.
Фото: Телеграм-канал "ONDUA29"