– Созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом. У Зелимхана все хорошо. Работает, тренируется, уже отдает результативные передачи. Он молодец! – приводит слова 29-летнего защитника Sport24.
Зелимхан Бакаев перешел в "Аль-Вахду" из санкт-петербургского "Зенита" на правах аренды. В последнем матче "Аль-Вахда" в меньшинстве уступила "Баниясу" в рамках 5-го тура чемпионата ОАЭ со счетом 1:2. Бакаев отдал голевую передачу, которая стала первым результативным действием россиянина в составе нового клуба. С 2018 по 2022 годы Бакаев был одноклубником Джикии в "Спартаке".
Джикия: созванивался с Бакаевым недавно, поздравил его с первым ассистом
Капитан "Спартака" Георгий Джикия сообщил, что поздравил российского полузащитника Зелимхана Бакаева с дебютным результативным действием за "Аль-Вахду" в чемпионате ОАЭ.
Фото: ФК "Аль-Вахда"