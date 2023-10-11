– У меня нет ощущения, что Абаскаль и "Спартак" идут в нужном направлении. Проблемы, которые были в том сезоне, есть и сейчас. Ничего не улучшается, все так же. Задачи очень высокие у "Спартака" – борьба за золото. Но видим, что с такой обороной это невозможно. "Спартак" топчется на одном месте, – приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Ранее издание Metaratings сообщило о том, что московский "Спартак" может отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера команды в том случае, если "красно-белые" окажутся за пределами тройки лидеров перед зимней паузой в чемпионате России. Отмечалось, что Абаскаль заинтересован в том, чтобы "Спартак" завершил первую часть сезона в тройке лидеров. Именно такое требование выдвинуло к 34-летнему испанскому специалисту руководство московского клуба. В противном случае Абаскаль может лишиться своей должности уже в декабре текущего года.
Ранее гендиректор "Спартака" Олег Малышев признался, что Гильермо Абаскаль обладает большим кредитом доверия в клубе и опроверг слухи о вероятной отставке испанца. После 11-ти туров РПЛ "красно-белые" с 17 очками располагаются на 6-м месте в таблице. Отставание от замыкающего топ-3 "Зенита" составляет 3 очка. 22 октября "Спартак" на своем поле примет "Пари Нижний Новгород", который также имеет на счету 17 очков.
Кечинов: "Спартак" при Абаскале топчется на месте. С такой обороной невозможно бороться за золото
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов оценил шансы команды Гильермо Абаскаля побороться за золотые медали чемпионата России в сезоне-2023/24.
Фото: "Чемпионат"