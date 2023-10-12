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Кузяев: давно так не ждал вызова в сборную России, как сейчас

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Полузащитник французского "Гавра" Далер Кузяев поделился впечатлениями от вызова в национальную команду России на октябрьский сбор.
Фото: РФС
– Очень соскучился! Давно так не ждал вызова в сборную, как сейчас, и с большим удовольствием воспринял новость об этом. Мне приятно находиться здесь. Впереди интересные матчи, – передает слова Кузяева "Чемпионат".

В октябре сборная России по футболу проведет два товарищеских матча. Наша национальная команда сыграет с Камеруном (12 числа) и Кенией (16 числа). Отметим, что игра с "Неукротимыми львами" сегодня пройдет в Москве. Она начнется в 19:00 по столичному времени.

30-летний Далер Кузяев с лета 2023 года выступает за французский "Гавр". За сборную России полузащитник провел 46 матчей и забил два мяча. Последние полгода он не вызывался в национальную команду.


Кузяев Гавр Сборная России
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