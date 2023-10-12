– Следим за ним, результаты знаем. Я могу быть необъективным. Его может оценить только клуб, в котором он работает. Мы 15 лет работали вместе. Желаю ему всего-всего. Благословил его — вперед. Надеемся, что сезон будет удачным. Это непросто, потому что Премьер-лига.
Мирослав Ромащенко продолжительное время работал в штабе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Этим летом их пути разошлись, и в августе Ромащенко возглавил грозненский "Ахмат". 49-летний белорусский специалист подписал контракт с командой из Чеченской Республики до лета 2026 года. В настоящее время "Ахмат" имеет на своем счету 12 набранных баллов. Он располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: следим за Ромащенко в "Ахмате". Надеемся, что сезон будет удачным для него
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, следит ли он за работой своего бывшего помощника Мирослава Ромащенко на посту главного тренера "Ахмата".
Фото: "Матч ТВ"