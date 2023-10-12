Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Латвия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Кипр
0 - 0 0 0
Норвегия1 тайм
Испания
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Беларусь
21:45
РумынияНе начат
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Польша1 тайм
Албания
1 - 0 1 0
Чехия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Андорра
0 - 1 0 1
Косово1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 0 1 0
КамерунЗавершен
Грузия
8 - 0 8 0
ТаиландЗавершен
Швеция
3 - 1 3 1
МолдоваЗавершен

Черчесов: следим за Ромащенко в "Ахмате". Надеемся, что сезон будет удачным для него

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, следит ли он за работой своего бывшего помощника Мирослава Ромащенко на посту главного тренера "Ахмата".
Фото: "Матч ТВ"
– Следим за ним, результаты знаем. Я могу быть необъективным. Его может оценить только клуб, в котором он работает. Мы 15 лет работали вместе. Желаю ему всего-всего. Благословил его — вперед. Надеемся, что сезон будет удачным. Это непросто, потому что Премьер-лига.

Мирослав Ромащенко продолжительное время работал в штабе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Этим летом их пути разошлись, и в августе Ромащенко возглавил грозненский "Ахмат". 49-летний белорусский специалист подписал контракт с командой из Чеченской Республики до лета 2026 года. В настоящее время "Ахмат" имеет на своем счету 12 набранных баллов. Он располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Источник: "Чемпионат"


Черчесов Ромащенко Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится