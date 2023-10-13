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Соболев поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку в игре с Камеруном

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Нападающий сборной России Александр Соболев поблагодарил болельщиков за посещение игры с Камеруном (1:0) на стадионе "Динамо" в Москве.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
"Прекрасная обстановка, много зрителей — круто! Будний день, плюс погода, и столько зрителей — спасибо каждому, кто пришел!" — сказал Соболев.

В матче с африканской сборной нападающий "Спартака" провёл на поле 45 минут, не отметившись результативными действиями. Пополнить количество голов за сборную России, которых у Соболева на данный момент четыре, спортсмен сможет в предстоящей игре с Кенией 16 октября.

Источник: Sport24.


Сборная Камеруна Сборная России Соболев Спартак
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