"Прекрасная обстановка, много зрителей — круто! Будний день, плюс погода, и столько зрителей — спасибо каждому, кто пришел!" — сказал Соболев.
В матче с африканской сборной нападающий "Спартака" провёл на поле 45 минут, не отметившись результативными действиями. Пополнить количество голов за сборную России, которых у Соболева на данный момент четыре, спортсмен сможет в предстоящей игре с Кенией 16 октября.
Источник: Sport24.
Соболев поблагодарил болельщиков сборной России за поддержку в игре с Камеруном
Нападающий сборной России Александр Соболев поблагодарил болельщиков за посещение игры с Камеруном (1:0) на стадионе "Динамо" в Москве.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев